مبابي يغيب عن ريال مدريد أمام بيتيس

قال مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، أمس، إن المهاجم كيليان مبابي سيغيب ‌عن المباراة أمام ريال بيتيس اليوم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة، لكنه يسعى للمشاركة في مباراة قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد. ويعاني مبابي (27 عاماً) قائد منتخب فرنسا والذي عادل الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو مع ريال بتسجيل 59 هدفاً في عام واحد خلال الفوز 2-صفر على إشبيلية في الدوري يوم 20 ديسمبر الماضي، التواء في الركبة اليسرى. وقال ألونسو في تصريحات صحافية: «سنفتقد كيليان بالتأكيد. علينا الثقة بشكل كبير في اللاعبين الذين سيشاركون غداً (اليوم)». وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا لاستعادته في أقرب ​وقت ممكن».