السنغال تفوز بثلاثية على السودان وتتأهل لدور الثمانية في كأس إفريقيا

قص منتخب السنغال شريط المتأهلين لدور الثمانية في النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب بعد الفوز على السودان بنتيجة 3 / 1 في افتتاح منافسات دور الـ16، اليوم السبت.

لم يستغل المنتخب السوداني تقدمه بهدف مبكر سجله أمير عبد الله يونس بعد مرور ست دقائق من المباراة التي أقيمت في مدينة طنجة.

بل رد أسود التيرانجا بثلاثية سجلها باب جايي «هدفين» وإبراهيم مباي في الدقائق 29 و45+3 و77.

وتأهل المنتخب السنغالي لدور الثمانية منتظرا الفائز من مباراة تونس ضد مالي، التي ستقام في وقت لاحق اليوم السبت.

وكان المنتخب السنغالي تأهل للأدوار الإقصائية بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية، بينما حل السودان ثالثا في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف الجزائر (9 نقاط) وبوركينا فاسو (6 نقاط).