مواجهتان عربيتان اليوم في كأس أمم إفريقيا بالمغرب

يدشن منتخبا السنغال والسودان مباريات دور الـ16 الإقصائية لنهائيات النسخة 35 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، اليوم في تمام الساعة (17:00) بتوقيت المغرب، الثامنة، بتوقيت الإمارات، على الملعب الكبير بمدينة طنجة.

ويواجه منتخب السودان "صقور الجديان" ، الذي تأهل كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثالث، نظيره السنغالي "أسود التيرانغا" بطل المجموعة الرابعة، الذي أنهى دور المجموعات دون أي هزيمة، محافظا على سجله النظيف في الدور الأول من البطولة.

كما يستضيف ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء المباراة الثانية ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة القارة السمراء، والتي ستجمع بين منتخبي تونس ومال في تمام الساعة (20:00) بتوقيت المغرب، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وتأهل المنتخب التونسي إلى هذا الدور كوصيف للمجموعة الثالثة خلف نيجيريا، بعد تحقيقه فوزا وتعادلا مقابل خسارة في دور المجموعات، في حين لم يحقق منتخب مالي أي فوز مكتفيا بثلاثة تعادلات.