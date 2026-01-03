برشلونة يستقبل العام الجديد بمواجهة «الجار»

يستقبل برشلونة، حامل اللقب والمتصدر الحالي، العام الجديد بمواجهة الديربي حين يحل السبت ضيفاً على جاره إسبانيول في المرحلة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر.

وأنهى فريق المدرب الألماني هانزي فليك 2025 في الصدارة بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني، وتسعٍ عن أتلتيكو مدريد الثالث، وسيبحث السبت عن فوزه التاسع توالياً. صحيح أن برشلونة لم يذق طعم الهزيمة أمام جاره في آخر 28 مباراة بينهما في الدوري، وتحديداً منذ 21 فبراير 2009 حين سقط على أرضه 1-2 (آخر خسارة في ملعب جاره تعود إلى يناير 2007)، إلا أن مباراة السبت لن تكون سهلة لأن إسبانيول يقدم أداء ممتازاً هذا الموسم.

ويحتل فريق المدرب مانولو غونساليس المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن فياريال الرابع وأربعٍ عن أتلتيكو الثالث. وسيتواجه الفريقان وبرشلونة في الصدارة وإسبانيول خامساً لأول مرة منذ موسم 2010-2011، ما يجعل مباراة اليوم واعدة جداً.