داني ألفيس يعود إلى الملاعب

بات نجم برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي سابقاً داني ألفيس الذي أُبطلت في مارس الماضي إدانته بالسجن لأربعة أعوام ونصف بتهمة الاغتصاب عام 2022، مستثمراً في أحد أندية الدرجة الثالثة البرتغالية.

وقال نادي ساو جواو دي فير الذي تأسس عام 1929 في حسابه على «فيس بوك» إنه «في لحظة ستظل محفورة في تاريخ النادي يصل داني ألفيس بصفته شريكاً في ملكية (ساد)»، وهي الشركة الرياضية المحدودة للنادي.

وبحسب موقع «مايس فوتبول» الرياضي، فإن البرازيلي البالغ 42 عاماً قد اشترى 50% من رأس المال، على أن يشتري النصف الآخر مع نهاية الموسم الحالي.

ووفقاً للمصدر نفسه، يفكر داني ألفيس في العودة إلى اللعب مجدداً وخوض المباريات خلال الأشهر الستة المقبلة مع الفريق البرتغالي.

ولم يلعب الظهير الأيمن السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي منذ يناير 2023 حين تخلى عنه نادي بوماس المكسيكي بسبب القضية التي انتهت بإدانته بتهمة اغتصاب في برشلونة في الساعات الأولى من 31 ديسمبر 2022، قبل أن تُلغى لاحقاً.

وحُكم على ألفيس في 22 فبراير 2024 بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام، وأُمر بدفع 150 ألف يورو لضحيته، وفرضت المحكمة عليه أيضاً خمسة أعوام من الإفراج المشروط عند إطلاق سراحه من السجن، ومنع الاقتراب من ضحيته لمدة تسعة أعوام ونصف العام.

ومع إلغاء إدانته تم التخلي عن كل هذه التدابير الاحترازية.