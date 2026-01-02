داني ألفيش يستثمر في أحد فرق الدرجة الثالثة البرتغالية

بات نجم برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي سابقاً داني ألفيش مستثمراً في أحد أندية الدرجة الثالثة البرتغالية.

وقال نادي ساو جواو دي فير الذي تأسس عام 1929، في حسابه على فيسبوك إنه "في لحظة ستظل محفورة في تاريخ النادي... يصل داني ألفيش بصفته شريكاً في ملكية ساد (الشركة الرياضية المحدودة) للنادي...".

وبحسب موقع "مايس فوتبول" الرياضي، فإن البرازيلي البالغ 42 عاماً قد اشترى 50 بالمئة من رأس المال، على أن يشتري النصف الآخر مع نهاية الموسم الحالي.

ووفقا للمصدر نفسه، يفكر داني ألفيش في العودة إلى اللعب مجدداً وخوض المباريات خلال الأشهر الستة المقبلة مع الفريق البرتغالي.