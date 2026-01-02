موسيالا أول لاعب يعود لتدريبات بايرن ميونخ

يعد جمال موسيالا أول لاعب من فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يعود للتدريبات اليوم، في الخطوة التالية من تعافيه بعد إصابة خطيرة في الساق.

وذكر بايرن ميونخ أن الألماني الدولي موسيالا خضع أولاً لتمارين التوازن وتقوية العضلات قبل أن يقوم بحصة تدريبية بشكل منفرد على أرض الملعب.

وتعرض موسيالا 22 عاماً، لكسر في عظم الساق الخارجي (الشظية) وخلع في الكاحل في يوليو خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية، إثر اصطدام مع حارس مرمى باريس سان جيرمان آنذاك، جيانلويجي دوناروما.

وكان موسيالا عاد للمشاركة في أجزاء من مران الفريق قبل العطلة الشتوية ويتوقع أن يحصل على دقائقه الأولى في الملعب في وقت ما في يناير الجاري.

ويعود باقي لاعبي بايرن غداً لإجراء الفحوص الطبية، على أن يبدأ الفريق الأول تدريباته الأحد.

ويتواجد بايرن ميونخ، حامل اللقب، على قمة جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويبدأ النصف الثاني من الموسم يوم 11 يناير أمام فولفسبورج.