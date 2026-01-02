تشلسي ينفصل عن المدرب الإيطالي ماريسكا

انفصل تشلسي الإنجليزي عن مدربه الإيطالي، إنتسو ماريسكا، الذي كان على خلاف مع الإدارة منذ أسابيع، وفقاً لما أعلنه النادي أمس، وكان ماريسكا (45 عاماً)، الذي خلف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في صيف 2024، أعاد النادي اللندني إلى دوري أبطال أوروبا في ختام موسمه الأول الذي تُوّج بالنجاح، عبر إحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ، ثم كأس العالم للأندية، لكن فريقه فقد الزخم في الأسابيع الماضية واكتفى بفوز واحد في آخر سبع مباريات في الدوري.

ويأتي رحيل المدرب الإيطالي بينما يحتل النادي المركز الخامس في الدوري بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وكان عقد ماريسكا يمتد حتى صيف 2029، مع خيار التمديد لعام إضافي.