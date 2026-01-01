تشيلسي يقيل المدرب إنزو ماريسكا

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز لكرة القدم اليوم، إقالة المدرب ⁠الإيطالي إنزو ماريسكا بالتراضي، بعدما حقق الفريق اللندني فوزاً واحداً فقط في آخر سبع مباريات بالمسابقة.

وقال ‌النادي في ‌بيان "⁠في ظل وجود أهداف رئيسية لا تزال قائمة في أربع مسابقات، بما ‍في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يعتقد إنزو والنادي أن ‍التغيير سيمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".