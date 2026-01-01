تشيلسي يقيل المدرب إنزو ماريسكا
أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، إقالة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بالتراضي، بعدما حقق الفريق اللندني فوزاً واحداً فقط في آخر سبع مباريات بالمسابقة.
وقال النادي في بيان "في ظل وجود أهداف رئيسية لا تزال قائمة في أربع مسابقات، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يعتقد إنزو والنادي أن التغيير سيمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news