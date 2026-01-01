سانتوس البرازيلي يمدد عقد نيمار لمدة عام

أعلن نادي سانتوس البرازيلي في الساعات الأولى لليوم الأولى من عام 2026، تجديد عقد نجمه نيمار جونيور حتى ديسمبر 2026.

وأنهى بذلك سانتوس التكهنات المثارة حول مستقبل نيمار، والتي طالما ربطته بالعودة إلى أوروبا أو الانضمام لزميله السابق في برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتين ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي.

وجاء الإعلان عن تمديد عقد نيمار كهدية لجماهير سانتوس في أول أيام عام 2026، بعد أن نجح المهاجم السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، في قيادة الفريق للبقاء في الدوري البرازيلي والتأهل لبطولة "كوبا سود أمريكانا" في الأسابيع الختامية للموسم الماضي، بتسجيله ستة أهداف في آخر أربع مباريات رغم معاناته من إصابة في الركبة.

ورغم انتشار شائعات حول احتمال انتقاله إلى فلامنجو، فضل نيمار الاستقرار في ناديه الأصلي، سعياً لاستعادة كامل لياقته البدنية بعد الجراحة التي خضع لها في الغضروف المفصلي، بهدف إقناع المدرب كارلو أنشيلوتي بضمه لقائمة البرازيل في كأس العالم 2026.

وقال نيمار بعد تمديد عقده: "أود أن أستريح لمدة أسبوع على الأقل، وأسافر لأنسى كرة القدم، ثم سأفكر في الخطوات القادمة".