الجزائر تحقق العلامة الكاملة.. والسودان يتأهل رغم الخسارة أمام بوركينا فاسو

حققت الجزائر العلامة الكاملة في المجموعة الخامسة ببطولة ⁠كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في المغرب بعدما تغلبت 3-1 على غينيا الاستوائية اليوم الأربعاء ‌في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة، وانتزعت بوركينا فاسو المركز الثاني بالفوز 2-صفر على السودان.

وكانت منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو والسودان حسمت بالفعل تأهلها إلى دور 16 خلال الجولة الثانية، وحققت الجزائر اليوم الفوز الثالث لترفع رصيدها إلى تسع نقاط وتلتها بوركينا فاسو بست نقاط والسودان بثلاث نقاط.

وافتتحت الجزائر التسجيل في الدقيقة 19 عندما ارتقى زين الدين بلعيد لكرة من ركلة ⁠ركنية نفذها أنيس حاج موسى، وصوبها بضربة رأس في الشباك.

وعزز فارس شايبي تقدم الجزائر بالهدف الثاني في الدقيقة 25 عندما تلقى طولية وانطلق ببراعة إلى منطقة الجزاء ثم راوغ الدفاع وسدد الكرة بقوة في الشباك.

وواصل المنتخب الجزائري ضغطه الهجومي ليضيف إبراهيم مازة الهدف الثالث ⁠في الدقيقة 32 بضربة رأس إثر عرضية من حاج موسى ويحكم الفريق قبضته على المباراة.

وقلصت غينيا الاستوائية الفارق بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، إذ تلقى إميليو ​نسوي عرضية وصوب كرة قوية من ​حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة من الشباك.

وعلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، بدأت المباراة بين السودان وبوركينا فاسو بإيقاع سريع، وفرض منتخب بوركينا فاسو تفوقه في الاستحواذ لكن الدقائق الأولى اتسمت بالحذر ولم تشهد فرصا تهديفية حقيقية.

وافتتحت بوركينا فاسو التسجيل إثر هجمة سريعة ​في الدقيقة 16 انتهت بعرضية ​من ستيفان عزيز كي إلى لاسينا تراوري الذي صوب الكرة في الشباك بضربة رأس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للسودان في الدقيقة 23 بداعي تعرض الجزولي نوح لعرقلة، وتقدم اللاعب نفسه لتنفيذها لكنه ‍سدد الكرة بجوار القائم.

وتوالت محاولات السودان الذي استعرض إصرارا واضحا على العودة في المباراة لكن بوركينا فاسو عززت تقدمها بالهدف الثاني في الدقيقة 85، وسجله أرسين كواسي الذي راوغ الدفاع لدى دخوله منطقة الجزاء ثم ‍صوب الكرة بدقة في زاوية ضيقة ⁠من المرمى.

المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي

في ما يلي المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم:

- المجموعة الأولى: المغرب، مالي

- المجموعة الثانية: مصر، جنوب إفريقيا

- المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، تنزانيا

- المجموعة الرابعة: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين

- المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، السودان

- المجموعة السادسة: الكاميرون، ساحل العاج، موزامبيق