تونس ترافق نيجيريا إلى دور الـ 16 بعد التعادل مع تنزانيا

تأهلت تونس إلى ‌دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد تعادلها 1-1 مع تنزانيا، لترافق نيجيريا التي فازت ⁠3-1 على أوغندا لتحقق العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء.

ولدى تونس ⁠أربع نقاط في المركز الثاني، متأخرة بفارق خمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة. واحتلت تنزانيا ​المركز الثالث بنقطتين ولدى أوغندا ​متذيلة المجموعة نقطة ​واحدة.

ومنح إسماعيل غربي التقدم لتونس في ‌الدقيقة 43 ‌من ⁠ركلة جزاء، لكن فيصل سالوم أدرك التعادل لتنزانيا فور نهاية الاستراحة.

وفي نفس التوقيت، ​سجل ​رافائيل أونيديكا هدفين في الشوط الثاني ليقود نيجيريا لفوز كبير على ‍أوغندا التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس ساليم ماجولا فور مشاركته بدلا من المصاب دينيس أونيانجو.

وكان بول ‍أونواتشو افتتح التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 28، بينما سجل روجرز ماتو هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 75.