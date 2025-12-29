الكعبي "الفنان" يقود المغرب للفوز على زامبيا بمشاركة حكيمي

واصل أيوب الكعبي تسجيل أهدافه الرائعة ‌ليقود المغرب لفوز سهل 3-صفر على زامبيا ليضمن صاحب الأرض صدارة مجموعته في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الاثنين في مباراة شهدت عودة ⁠الظهير أشرف حكيمي.

وتصدر المغرب المجموعة الأولى وله سبع نقاط، متقدما بفارق أربع نقاط على مالي التي تعادلت سلبيا مع جزر ⁠القمر، بينما حلت زامبيا في المركز الرابع ولها نقطتين متأخرة بفارق الأهداف عن جزر القمر.

ومنح الكعبي التقدم مبكرا للمغرب ​في الدقيقة التاسعة ليعكس هيمنة فريق المدرب ​وليد الركراكي منذ ​البداية، قبل أن يعزز براهيم دياز التقدم في الدقيقة 27 ‌بعد سلسلة ‌رائعة من ⁠التمريرات.

وأضاف الكعبي هدفه الثاني والثالث للمغرب بركلة خلفية رائعة، ليعيد للأذهان هدفه المذهل بنفس الطريقة أمام جزر القمر ​في ​المباراة الافتتاحية للبطولة. ولم يحتسب الهدف في البداية بسبب التسلل ليندب المهاجم المخضرم حظه، قبل ‍أن يعود الحكم لتقنية الفيديو ويؤكد صحة الهدف في الدقيقة 50.

وشارك حكيمي لاعب العام في أفريقيا في الدقيقة 64 بعدما تعافى من إصابة في الكاحل تعرض ‍لها خلال خسارة فريقه باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر تشرين الثاني.

ويلعب المغرب مع ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في دور 16.