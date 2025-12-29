أشرف حكيمي مستاء من صافرات الاستهجان ضد المنتخب المغربي

عبّر قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي عن استيائه من صيحات الاستهجان التي أطلقتها بعض الجماهير المغربية ضد "أسود الأطلس" بعد التعادل مع مالي 1-1 في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وقال في المؤتمر الصحافي عن مواجهة زامبيا المرتقبة اليوم الإثنين (الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات): "المنتخب بحاجة إلى مساندة جماهيره في هذه المرحلة الحساسة، ويجب أن يعلم الجمهور ان مباراتنا الماضية كانت أمام بلد كروي كبير (مالي) وبذل اللاعبون فيها جهداً كبيراً".

وأوضح حكيمي: "ليس من الطبيعي أن يقوم المشجعون بإطلاق الصافرات.. نحن بحاجة إلى هذا اللاعب رقم 12، ولديّ خبرة في ذلك.. أتذكر في باريس سان جيرمان، لم نكن نفوز في دوري أبطال أوروبا، كنا نخسر، وكان يُقال عنا إننا لسنا فريقا كبيرا، وفي النهاية، أصبحنا أبطال أوروبا".

ويخوض المنتخب المغربي مباراة زامبيا مدركاً أهمية الفوز من أجل حسم التأهل وتفادي أي حسابات معقدة، مع تطلعهم لإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة ومواصلة المشوار بثبات نحو الأدوار النهائية.