رونالدو: حريص على مواصلة مسيرتي والوصول إلى ألف هدف

أكد كريستيانو رونالدو أن ‌شغفه بكرة القدم لا يزال قائما وأنه لا يزال متحمسا لتحقيق هدفه بتسجيل ألف هدف في مسيرته بعد أن فاز المهاجم ⁠البرتغالي بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز جلوب للعبة في دبي ⁠أمس الأحد.

وسجل رونالدو ثنائية للنصر السعودي يوم السبت الماضي أمام الأخدود في الدوري المحلي للمحترفين رفعت ​رصيده إلى 956 هدفا ​مع ناديه ومنتخب بلاده.

ومع ​استعداد اللاعب (40 عاما) للاستمرار في ‌الملاعب "لمدة ‌عام أو ⁠عامين آخرين" يبدو أن هدفه قابل للتحقيق.

وقال بعد حصوله على الجائزة للعام الثاني على ​التوالي "​من الصعب الاستمرار في اللعب، لكنني متحمس".

"شغفي كبير وأريد الاستمرار. لا ‍يهم أين ألعب سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا. أنا أستمتع دائما بلعب كرة القدم وأريد الاستمرار".

"أنت تعرف ما هو ‍هدفي. أريد الفوز بالألقاب وأريد الوصول إلى هذا الرقم (1000 هدف) الذي تعرفونه جميعا. سأصل إلى هذا الرقم بالتأكيد، إذا لم تكن هناك إصابات".