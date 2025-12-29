الركراكي يؤكد مشاركة حكيمي ضد زامبيا

أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، أمس، أن القائد، أشرف حكيمي، سيشارك في مباراة اليوم، ضد زامبيا في الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الأولى بنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، وقال الركراكي في مؤتمر صحافي: «الأمر المؤكد أنه سيخوض المباراة، لكن هل سيكون أساسياً أم لا؟ سنقرر ذلك غداً (اليوم)»، وأضاف: «الجميع يتحدث عن غياب حكيمي عن صفوف المنتخب رغم تعافيه، هل هناك مدرب في العالم يمكنه الاستغناء عن أفضل لاعب في صفوف فريقه، أفضل لاعب في إفريقيا؟ هو أحسن لاعب وقائد المنتخب، لا نرغب في خسارة جهوده، لأننا بحاجة إليها في البطولة بأكملها وليس لمباراة واحدة».