محرز يسجل من ركلة جزاء ويقود الجزائر لدور الـ16 بكأس إفريقيا

حجز منتخب الجزائر ثالث مقاعد دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه المستحق 1 / صفر على منتخب بوركينا فاسو، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

وسجل النجم المخضرم رياض محرز هدف منتخب الجزائرفي الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في مرمى منتخب السودان بالجولة الأولى.

وانفرد محرز بصدارة هدافي النسخة الحالية من المسابقة برصيد 3 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.

كما شهدت المباراة تألقا لافتا من لوكا زيدان، حارس مرمى منتخب الجزائر، الذي تصدى لأكثر من فرصة للاعبي منتخب بوركينا فاسو، تحت أنظار والده زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسي، الذي تابع اللقاء من المدرجات.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى 6 نقاط، ليضمن صدارة ترتيب المجموعة رسميا قبل خوض مباراته الأخيرة في المجموعة أمام غينيا الاستوائية.

في المقابل، توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عند 3 نقاط في المركز الثاني، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع منتخب السودان، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الجزائري في دور الـ16 مع وصيف المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية والسنغال وبوتسوانا وبنين، يوم في السادس من يناير المقبل.

يذكر أن لائحة البطولة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.