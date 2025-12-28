وكيل أعماله يؤكد: لامين يامال مشروع أفضل لاعب في العالم لـ10 سنوات

شدد وكيل أعمال اللاعب الإسباني لامين يامال، خورخي مينديز، أن نجم برشلونة الشاب مرشحا ليكون أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في المستقبل القريب، قائلاً: «أنا مقتنع بأن لامين يامال سيكون اللاعب الأبرز في كرة القدم خلال السنوات العشر المقبلة، فهو يمتلك كل المقومات التي يحتاجها أي لاعب للوصول إلى القمة والحفاظ عليها».

وقال على هامش حضوره حفل غلوب سوكر المقام في دبي: «لامين يامال يمتلك جودة استثنائية، ويعرف جيداً ماذا يفعل داخل الملعب وخارجه، هو لاعب ذكي، يتعلم بسرعة، ويعيش حالياً مرحلة مهمة في مسيرته».

وأشار: «لامين قادر على المنافسة على الجوائز الفردية الكبرى، ويمكنه أن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم إذا واصل العمل بنفس العقلية والطموح، إلى جانب تحقيق النجاحات الجماعية مع برشلونة».

وأكد خورخي مينديز، على أهمية المرحلة الحالية في مسيرة يامال، قائلاً: «هذا هو الوقت المناسب له ليواصل التطور، ويبقى في القمة، ويحقق الألقاب الفردية والجماعية في السنوات المقبلة، أتوقع أن يحتكر لقب أفضل لاعب في العالم لسنوات طويلة».

وأوضح: «كرة القدم تشهد تغيرات متسارعة تتطلب جاهزية دائمة من اللاعبين، التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبرى، وعلينا أن نكون مستعدين دائماً، هناك أشياء كثيرة لا يراها الجمهور، لكن الفوز في اللحظات الأخيرة يمنح شعوراً خاصاً ويعكس شخصية اللاعب وقدرته على الحسم».