الركراكي يحدد موعد ظهور حكيمي في أمم أفريقيا

أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، أن الطاقم التقني يتريث في إقحام اللاعب أشرف حكيمي تفادياً لأي مضاعفات.

وقال: "ننتظر الوقت المناسب لإشراك حكيمي. الأكيد أنه سيكون حاضراً في الدور الثاني، لكن الدفع به في مباراة قوية مثل مالي كان سيشكل خطراً عليه. علينا ألا نغامر، وسنرى هل سيبدأ المباراة المقبلة أم سيدخل بديلاً. كان يرغب في المشاركة، لكن إصابته كانت قوية ومن الصعب المجازفة به".

وتابع مدرب الأسود: "النجاعة تبقى دائماً مطروحة، خصوصاً في المباريات ذات المستوى العالي. كنا نأمل في الحصول على النقطة السادسة لضمان التأهل مبكراً، لكن كأس أفريقيا لا يمكن الفوز بها إلا عندما يقوم الجميع بالدور المنوط به".