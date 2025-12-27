كشف حقيقة "حديث" محمد صلاح مع مدرب جنوب أفريقيا

رد المنسق الإعلامي للمنتخب المصري محمد مراد، على حديث مدرب منتخب جنوب أفريقيا هوغو بروس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الفريقين في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي إن قائد الفراعنة محمد صلاح اعترف له بأن ضربة الجزاء التي حصل عليها المنتخب المصري وسجلها صلاح كانت غير صحيحة.

وأكد مراد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب إفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة. تبادلا التحية والسلام فقط. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من البطولة بفوزه على منتخب جنوب أفريقيا محققاً فوزه الثاني بالبطولة بعد التغلب على زيمبابوي بهدفين لهدف.