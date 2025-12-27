مالي تفرض التعادل على المغرب.. وتؤجل حسم تأهله في كأس إفريقيا

سجل ابراهيم دياز هدفا من ‌ركلة جزاء في الشوط الأول ثم أحرز لاسين سينايوكو هدفا من ركلة جزاء أيضا في الشوط الثاني لتفرض مالي التعادل 1-1 على ⁠المغرب اليوم الجمعة بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط في الجولة الثانية من مباريات المجموعة ⁠الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بالمغرب.

وكان المغرب بحاجة للفوز في مباراة اليوم ليحسم تأهله ​إلى دور 16 من صدارة المجموعة ​لكن مالي لم ​تستسلم للخسارة وأدركت التعادل في الشوط الثاني لتعزز ‌آمالها في ‌المجموعة بعد مباراة شهدت مجهوداً بدنياً عالياً والتحامات عنيفة بين لاعبي المنتخبين.

ورفع المغرب، ⁠الذي افتتح البطولة بالفوز 2-صفر على جزر القمر، رصيده في صدارة المجموعة إلى أربع نقاط ​ويليه ​مالي وزامبيا برصيد نقطتين لكل منهما بينما تتذيل جزر القمر المجموعة بنقطة واحدة.

وسيُحسم ‍التأهل عبر الجولة الثالثة حينما يلتقي المغرب مع زامبيا ومالي مع جزر القمر.

وتفوق المغرب في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة لكنه ‍واجه حذرا دفاعيا وإصرارا من جانب منتخب مالي الذي تمسك بنقطة التعادل رغم استمرار محاولات المغرب والتغييرات التي أجراها المدرب وليد الركراكي خلال الشوط الثاني.