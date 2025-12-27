لاعبات ألمانيا يتفوقن على الرجال في نسب المشاهدة التلفزيونية

تفوق المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات على نظيره للرجال مجدداً في نسب المشاهدة التلفزيونية الرياضية بألمانيا لعام 2025. وتصدرت مباراة المنتخب الألماني للسيدات أمام إسبانيا في قبل نهائي بطولة أمم أوروبا 2025 قائمة المشاهدة بـ14.573 مليون شخص، على محطة «إيه آر دي»، محققة بذلك حصة سوقية بلغت 57%.

وجاءت مباراة السيدات ضد فرنسا بدور الثمانية لأمم أوروبا هذا العام في المركز الثاني بعدما تابعها 10.919 ملايين شخص، بينما سجلت قناة (زد دي إف) وهي القناة العامة الأخرى، حصة سوقية وصلت إلى 51.7%.

واكتفى منتخب الرجال بالمركز الثالث، وذلك في لقاء الفريق ضد البرتغال بالدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا، حيث شاهدها 10.26 ملايين شخص، بنسبة مشاهدة بلغت 43.8%.

وكان منتخب ألمانيا للسيدات تصدر نسب المشاهدة أيضاً في عامي 2022 و2023، لكن لايزال منتخب الرجال متقدماً في البطولات الكبرى منها 2024.