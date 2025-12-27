نجلا جوتا ضمن تمائم ليفربول أمام ولفرهامبتون في «أنفيلد»

قال ‌ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، إن نجلي ديوغو جوتا سينضمان إلى التمائم (أشخاص يرتدون شعار النادي) في ملعب «أنفيلد» عندما يواجه الفريق نظيره ولفرهامبتون واندرارز بالمسابقة اليوم.

وتوفي المهاجم البرتغالي جوتا، الذي لعب للناديين المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حادث سيارة بصحبة شقيقه الأصغر أندريه سيلفا في يوليو الماضي في شمال غرب إسبانيا، وكان يبلغ عمره حينها ​28 عاماً.

وانضم جوتا إلى ولفرهامبتون ​على سبيل الإعارة ​من أتليتيكو مدريد في 2017 ثم انتقل للنادي الإنجليزي ‌بعقد دائم ‌في العام التالي، ثم وقع عقداً لمدة خمس سنوات في 2020 مع ليفربول وفاز معه بالدوري في وقت سابق ​من ذلك ​العام.

ومباراة اليوم الأولى التي سيلتقي فيها ليفربول مع ولفرهامبتون منذ وفاة جوتا.

وكانت زوجة جوتا ‍ونجلاها حاضرين في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي هذا الموسم في أغسطس الماضي.