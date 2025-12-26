بعد أداء بطولي بـ10 لاعبين.. مصر أول المتأهلين في كأس إفريقيا

أصبح المنتخب المصري أول المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب على منتخب جنوب أفريقيا "بافانا بافانا" بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب المصري بهدف نظيف سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وتلقى المنتخب المصري ضربة موجعة بعدما حصل محمد هاني على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ولكنه استطاع الحفاظ على تقدمه طوال مجريات الشوط الثاني لينتزع ثلاث نقاط إضافية بعد أداء بطولي.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب زيمبابوي 2-1.

في المقابل، توقف رصيد المنتخب الجنوب إفريقي عند ثلاث نقاط كان قد جمعها من فوزه على المنتخب الأنجولي 2-1 في الجولة الأولى.