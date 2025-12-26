تعادل مخيب بين أنغولا وزمبابوي في أمم إفريقيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف المواجهة بين أنغولا وزمبابوي، اليوم، على ملعب مراكش الكبير، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تحتضنها المغرب.

وافتتح غيلسون دالا التسجيل لأنغولا (24)، وأدرك نوليدج موسونا التعادل لزمبابوي (45+6).

وحصدت أنغولا النقطة الأولى في هذه النسخة لتحل ثالثة في المجموعة بفارق الأهداف أمام زمبابوي الرابعة، فيما تتصدر مصر وجنوب أفريقيا بثلاث نقاط لكل منهما قبل مواجهتهما اليوم.

ولا يعد التعادل مفيداً لأي من المنتخبين ضمن مجموعة صعبة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، إلى ثمن النهائي.

واتسم اللقاء بالتكافؤ بين المنتخبين اللذين صنعا فرصاً كثيرة على مدار الشوطين إلا أن أياً منهما لم يستطع الوصول الى الشباك مرة ثانية ولا سيما في الشوط الثاني.

وبعد سيطرة نسبية تمكن غيلسون من افتتاح التسجيل عندما حول العرضية المثالية التي أرسلها تو كارنييرو بلمسة واحدة مباشرة الى الشباك في الدقيقة 24.

واستحوذ منتخب زمبابوي على زمام الأمور وسعى الى إدراك التعادل الذي تحقق عبر موسونا من تسديدة رائعة إثر تمريرة متقنة من بيل أنتون في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر الشوط الأول.

وتألق حارسا أنغولا هوغو ماركيز وزمبابوي واشنطن أروبي في الذود عن شباكهما في الشوط الثاني.