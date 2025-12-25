وفاة لاعب كرة قدم مارس طقوس سحر في الملعب!

توفي إغيرانيزا إيمي جيريك، لاعب "ليه غيبير دو لاك" أحد أندية دوري الدرجة الثانية البوروندي، السبت الماضي، بعد أن سقط مغشياً عليه خلال مباراة رسمية قبل أن يُنقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة، في وقت أفاد زملاؤه اللاعبون بأنه مات مخنوقاً بعملة معدنية كان قد أخفاها في فمه كنوع من سحر يدعى "الفودو" لجلب الحظ.

وفي التفاصيل، أصدر الاتحاد البوروندي لكرة القدم بياناً رسمياً أكد فيه وقوع الحادث خلال مواجهة فريقه ضد "إل إل بي أماسيبيري نيفر غيف أب" على ملعب المركز الفني الوطني في نغاجار. وأعرب الاتحاد عن حزنه العميق وتعازيه الحارة لعائلة اللاعب وناديه وجمهور كرة القدم في البلاد، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تدخلت سريعًا لإنقاذ حياته، لكن الجهود باءت بالفشل أثناء نقله إلى المستشفى.

وفيما لم يعلن الاتحاد رسميا عن سبب الوفاة المباشر، نقل موقع روسيا اليوم عن وسائل إعلام في بوروندي، من بينها إذاعة إفريقيا العامة، شهادات زملاء اللاعب التي كشفت عن أن إغيرانيزا فقد وعيه نتيجة اختناق حاد بعد ابتلاع عملة معدنية كان يخفيها في فمه.

وتعرف هذه الممارسة في بعض الأوساط الإفريقية باسم "التمائم" أو الطقوس السحرية، التي يُعتقد أنها تمنح الحماية أو التوفيق، لكنها محظورة تمامًا في لوائح كرة القدم البوروندية، شأنها شأن جميع الطقوس المرتبطة بما يُعرف بـ"الفودو".