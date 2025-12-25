الاتحاد الإفريقي يرد على منتقدي محمد صلاح

رغم الانتقادات التي طالت مستواه الفني خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في المغرب، نجح النجم المصري محمد صلاح في إعادة توجيه البوصلة نحوه من زاوية التأثير الحاسم، بعدما سجل هدف الفوز في الوقت القاتل، مانحاً "الفراعنة" انطلاقة بثلاث نقاط ثمينة وينقذ المدرب حسام حسن الذي واجه أيضاً موجة من الانتقادات للطريقة التي أداؤ فيها المباراة.

ذلك الهدف كان كافياً ليمنح محمد صلاح مقعداً مستحقاً في التشكيلة المثالية للجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة في المغرب، إذ اعتبره الاتحاد الإفريقي (الكاف) لاعبا قادرا على تغيير ملامح المباراة في اللحظات الفاصلة رغم أنه لم يظهر فيه بمستوى الطموح قبل أن يسجل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 90.

ولم تقتصر الجولة الافتتاحية من دور المجموعات على حسابات النقاط فحسب، بل تحولت إلى منصة لظهور فرديات مؤثرة صنعت الفارق في مباريات معقدة، وهو ما عكسته اختيارات الاتحاد الإفريقي الذي كشف عن التشكيلة المثالية، وضمت نخبة من اللاعبين الذين كان لأدائهم دور مباشر في نتائج منتخباتهم.

وشهدت التشكيلة حضورًا عربيا بارزا بوجود أربعة لاعبين، تقدمهم محمد صلاح، إلى جانب مواطنه عمر مرموش، والنجم الجزائري رياض محرز، والتونسي إلياس العاشوري، في تأكيد جديد على الحضور العربي القوي في انطلاقة البطولة القارية.

وتالياً القائمة الأفضل في الجولة الأولى للبطولة القارة السمراء:

حراسة المرمى

بوتسوانا جواتسيوني فوكو

خط الدفاع

سيمي أجايي (نيجيريا)، وصامويل كوتو (الكاميرون)، وإدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)

خط الوسط

إدريسا غاي (السنغال)، وأليكس إيوبي (نيجيريا)، إلياس العاشوري (تونس) وعمر مرموش (مصر)

خط الهجوم

محمد صلاح (مصر)، رياض محرز (الجزائر)، ونيكولاس جاكسون (السنغال)