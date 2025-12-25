مالية وجماهيرية.. عقوبات صارمة على الجيش الملكي بسبب مباراة الأهلي

أعلن نادي الجيش ⁠الملكي المغربي اليوم، عن توقيع عقوبة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي ‌لكرة القدم (الكاف) تقضي بحرمانه من حضور جماهيره خلال مباراتيه المقبلتين على أرضه ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مواجهته أمام الأهلي المصري الشهر الماضي.

وتعادل الجيش الملكي مع الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ⁠ملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من المسابقة القارية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ويتصدر الأهلي، البطل التاريخي لإفريقيا، المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين، متفوقا بفارق الأهداف ⁠على يانج إفريكانز التنزاني، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثالث بنقطة واحدة، متساوياً مع شبيبة القبائل الجزائري. وشهدت تلك المواجهة أعمال شغب من جانب الجماهير المغربية، إذ قامت بإلقاء عدد كبير من الزجاجات على أرضية الملعب، إضافة إلى "جسم معدني خطير".

وانتقد الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي الواقعة خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة، قائلاً "لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب، هذه الأمور تفسد مشهدا ‌رائعا، ولا يجب ‌أن تحدث".

وقال نادي ⁠الجيش الملكي، في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن اللجنة التأديبية التابعة للكاف قررت خلال اجتماعها المنعقد يوم 17 ديسمبر 2025 ثبوت مخالفة النادي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للاتحاد، وكذلك للمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة لتصرفات غير مناسبة من جماهير النادي تمس بمبادئ الروح الرياضية وبسلامة ونزاهة المنافسة.

وأضاف ‍النادي في بيانه أن الكاف قرر فرض عقوبة لعب مباراتين بدون جمهور على الفريق في مبارياته المقبلة كمستضيف ضمن مسابقات الأندية الإفريقية، إلى جانب عقوبات مالية بلغت مئة ألف دولار، موزعة كالتالي 20000 دولار لاستخدام أجهزة الليزر، و15000 دولار لرمي زجاجات المياه، ‍و15000 دولار لإدخال جامعي الكرات إلى أرضية الملعب خلال اللعب، إضافة إلى 50000 دولار لرمي جسم خطير (من الحديد).

ووفقاً لذلك، سيخوض الجيش الملكي مباراتيه المقبلتين على أرضه ضمن منافسات الجولة الرابعة والخامسة أمام شبيبة القبائل في 30 يناير المقبل، ويانج إفريكانز في الثالث من فبراير في غياب ‍جماهيره.