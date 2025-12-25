شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير في الولايات المتحدة

تعرّضت الشقيقة الصغرى لليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأميركي، ماريا سول ميسي، لحادث سير في ميامي، وأصيبت ماريا سول (32 عاماً) بجروح بالغة، بعد تعرّضها لوعكة صحية أثناء قيادتها سيارتها، لتفقد السيطرة على السيارة وتصطدم بجدار، وتشير التقارير الطبية إلى إصابات متعددة، من بينها حروق وكسران في العمود الفقري، وبحسب تقارير واردة من الأرجنتين، نقلتها صحيفة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن ماريا سول نقلت إلى بلدها الأم، حيث ستبدأ فترة تأهيل طويلة ودقيقة، وقد أثر هذا الحادث في حياتها الشخصية أيضاً، حيث تم تأجيل حفل زفافها، الذي كان مقرراً في الثالث من يناير المقبل، فيما أكدت عائلة ميسي أن الشابة تحظى بدعم كبير للتعافي.