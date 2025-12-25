كلينسمان: منتخب ألمانيا مرشح للقب كأس العالم

يعتقد المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم، يورجن كلينسمان، أن ألمانيا لديها الفرصة للفوز ببطولة كأس العالم 2026. وقال كلينسمان في مقابلة مع قناة «سكاي» التلفزيونية إن البطولة التي تقام بمشاركة 48 منتخباً في أميركا وكندا والمكسيك، ستمثل تحدياً كبيراً للجميع، ولكنه يضع المنتخب الألماني من بين المرشحين. وقال: «أي شيء ممكن. ألمانيا توجد في قائمة المرشحين، مع المنتخبات الأوروبية الكبرى الأخرى. وبعد ذلك لديك مرشحان كبيران، البرازيل والأرجنتين، حيث ستكون لهما كلمة، ولكن أي شيء ممكن».

وفاز كلينسمان (61 عاماً) بكأس العالم ويورو 1996، كلاعب. وتولى تدريب منتخب ألمانيا في مونديال 2006، وحل ثالثاً.