ساحل العاج يستهل دفاعه عن اللقب بفوز صعب على موزمبيق بأمم إفريقيا

استهل منتخب ساحل العاج حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بفوز صعب بهدف نظيف على منتخب موزمبيق، اليوم، في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

وسجل هدف الفوز لمنتخب ساحل العاج نجمه أماد ديالو، في الدقيقة 49، فيما عجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك طوال الوقت المتبقي من اللقاء.

بتلك النتيجة، حصل منتخب ساحل العاج، الذي احتفل بلقبه الثالث في المسابقة التي استضافها على ملاعبه بنسخة عام 2023، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي الكاميرون والجابون، فيما بقي منتخب موزمبيق، الذي لا يزال يبحث عن حصد فوزه الأول في مبارياته الـ16 التي لعبها طوال تاريخه بالبطولة، بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي ساحل العاج مع نظيره الكاميروني في مواجهة من العيار الثقيل، بالجولة المقبلة، التي تشهد أيضاً لقاء آخر يجمع بين منتخبي الجابون وموزمبيق.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الستة لدور الـ16 في البطولة، بالإضافة إلى أفضل منتخبات حاصلة على المركز الثالث.