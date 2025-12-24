الجزائر تفوز على السودان بثلاثية في أمم إفريقيا

قاد رياض محرز ‌منتخب الجزائر لتحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة على نظيره السوداني في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مولاي الحسن بالرباط ⁠ضمن منافسات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

افتتح محرز التسجيل بأسرع هدف في البطولة بالدقيقة ⁠الثانية بعد هجمة منظمة بدأت من بغداد بونجاح وانتهت بلمسة رائعة بكعب القدم من هشام بوداوي، ليسكن محرز الكرة في الشباك.

وواصل محرز تألقه في الشوط الثاني حين أضاف الهدف الثاني في الدقيقة ‌61 بعد ‌تمريرة ⁠رائعة من محمد أمين عمورة، وهذا هو الهدف رقم 36 لمحرز لاعب الأهلي السعودي مع منتخب بلاده.

وفي الدقائق الأخيرة، عزز ‍إبراهيم مازة النتيجة بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة بالرأس من بونجاح، محرزاً أول أهدافه الدولية مع المنتخب الجزائري.

وشهد اللقاء حضور أسطورة ‍كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان في المدرجات لمتابعة ابنه لوكا زيدان، الذي تألق في حراسة مرمى الجزائر وأنقذ فرصاً خطيرة للسودان.