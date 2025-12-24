بوركينا فاسو تخطف فوزاً باللحظات الأخيرة من غينيا الاستوائية في أمم إفريقيا

خطفت بوركينا فاسو فوزا في الدقائق القاتلة من غينيا الاستوائية منقوصة العدد بهدفين لهدف، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وكانت بوركينا فاسو في طريقها إلى الخسارة بعد تقدم غينيا الاستوائية بهدف البديل مارفن أنييبو بالدقيقة 85 على الرغم من إكمالها المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد باسيليو ندونغ بالدقيقة 50.

لكن عودة متأخرة من بوركينا فاسو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قادها البديل جورجي مينونغو (90+5) وإدموند تابسوبا (90+8) أهداها أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم الجزائر والسودان أيضاً.