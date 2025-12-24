بيلينجهام يستمتع بقضاء إجازته في دبي

نشر نجم المنتخب الإنجليزي، ونادي ريال مدريد، جود بيلينجهام، صوراً عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" وهو يستمتع بقضاء إجازته في دبي.

وأشارت الصحف الإسبانية في وقت سابق، إلى أن بيلينجهام يواجه العديد من الضغوط في مشواره مع الملكي، خاصة بعد عدم استقرار مستواه الفني الكبير، مقارنة بما ظهر به في موسمه الأول بالدوري الإسباني نتيجة تعرضه لعملية جراحية في الكتف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ 42 نقطة، خلف برشلونة المتصدر بـ 46 نقطة.