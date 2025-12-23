فوز مقنع للسنغال في أمم إفريقيا

حقق المنتخب السنغالي فوزا مقنعا على بوتسوانا 3-0 الثلاثاء في مستهل مشواره في كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم المقامة في المغرب.

وتصدرت السنغال المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن الكونغو الديموقراطية، أمام بنين وبوتسوانا في المركز الثالث والرابع تواليا من دون اي نقطة.

فرض المهاجم نيكولاس جاكسون المعار من تشلسي الانكليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني نفسه نجماً للقاء الذي أقيم على الملعب الكبير في طنجة بتسجيله هدفين (40 و58)، فيما أضاف شريف نداي الذي دخل بدلاً من جاكسون الثالث (90).

واستحوذ "أسود التيرانغا" على الكرة وشكلوا خطورة على مرمى بوتسوانا منذ البداية حتى النهاية، لكن أبطال القارة عام 2021 اكتفوا بهز الشباك ثلاث مرات.

وسدد لاعبو السنغال 17 كرة بين الخشبات الثلاث، تصدى حارس المرمى غويتسيوني فوكو لـ 14 منها.

ويقود السنغال كوكبة من اللاعبين المخضرمين الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر، أبرزهم حارس المرمى إدوارد ميندي (33 عاما)، والقائد كاليدو كوليبالي (34 عاما)، ولاعب الوسط إدريسا غي (36 عاما)، والمهاجم ساديو ماني (33 عاما).

واعتبرت نتيجة المباراة منطقية للفريقين كليهما بسبب الفارق بينهما، حيث يتقدم المنتخب السنغالي على نظيره البوتسواني بـ 119 مركزاً في التصنيف العالمي.