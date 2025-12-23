كريستيانو رونالدو يشتري فيلتين فاخرتين في جزيرة بالبحر الأحمر

اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريجيز، فيلتين فاخرتين في منتجع سياحي بجزيرة وسط البحر الأحمر.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الفيلتين الفاخرتين لا يمكن الوصول إليهما إلا بقارب خاص أو طائرة مائية.

وقال رونالدو في تصريحات أبرزتها الصحيفة: «البحر الأحمر مكان استثنائي حقا، أنا وجورجينا نرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الجزيرة منذ زيارتنا الأولى لها».

أضاف مهاجم نادي النصر السعودي «إنها جزيرة تتميز بطبيعة ساحرة، ومكان نشعر فيه بالهدوء والسكينة».

وختم رونالدو «بإمكاننا الاستمتاع هنا مع العائلة بهذه الأجواء وسط خصوصية شديدة، في أي وقت نريده».