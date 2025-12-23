نجم زامبيا كاد يفقد حياته بسبب احتفاليته بهدفه "القاتل"

في الرمق الأخير من عمر المواجهة، استطاع الزامبي باتسون داكا خطف هدف التعادل لبلاده أمام مالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب، لكن فرحة الهدف تحولت إلى رعب عاشها الجمهور واللاعبين في الملعب.

وسجل مهاجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي الهدف برأسية رائعة في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، لينقذ منتخب بلاده من هزيمة مبكرة ويمنحه نقطة مهمة مع بداية المشوار في البطولة القارية.

فرحة داكا بالهدف لم تكتمل، فعند محاولته تنفيذ شقلبة خلفية بعد تسجيل هدف التعادل سقط على رأسه ورقبته بطريقة قوية، وهو ما أثار خوف الجميع.

وبقي اللاعب ممدداً على أرضية الملعب، ما أثار قلق الجماهير والجهازين الطبي والفني، خشية تعرضه لإصابة خطيرة في الرقبة أو الرأس تنهي مسيرته الكروية أو حياته، لكن المخاوف سرعان ما تبددت، بعدما نهض داكا مجددا وواصل احتفاله بالهدف، قبل أن يُكمل الدقائق المتبقية من اللقاء دون أن تظهر عليه أي مضاعفات صحية.

وتصدرت لقطة احتفال داكا بهدف التعادل منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت محاولة اللاعب تنفيذ الحركة البهلوانية وسقوطه المفاجئ على رقبته، في مشهد لفت الأنظار وأثار تفاعلاً واسعاً بين عشاق المستديرة.

وتلعب مالي مع البلد المضيف المغرب في الرباط يوم الجمعة بينما تلتقي زامبيا مع جزر القمر في الدار البيضاء في نفس اليوم.

ويتصدر المغرب الترتيب بعد أن افتتح البلد المضيف البطولة أمس الأحد بالفوز 2-صفر على جزر القمر في الرباط.