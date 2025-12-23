لامين يامال يقضي إجازته في دبي.. برشلونة منح اللاعبين راحة حتى 29 الجاري

اختار نجم فريق برشلونة الإسباني، الدولي الشاب لامين يامال، الهروب من أجواء الشتاء الأوروبية الباردة، وقضاء إجازة عيد الميلاد في دبي، مستمتعًا بأجواء «أجمل شتاء في العالم»، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ونشر يامال صورة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام» من على متن الطائرة التي أقلّته إلى الإمارات، وحرص على الإشارة إلى دبي كموقع لوجهته، في خطوة تعكس جاذبية المدينة المتزايدة للنجوم العالميين خلال فترة الشتاء.

ويأتي تواجد يامال في دبي بالتزامن مع فترة الراحة التي منحها نادي برشلونة للاعبين خلال عطلة الأعياد، حيث يستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل الموافق 29 ديسمبر، على ملعب «يوهان كرويف»، استعدادًا لانطلاق النصف الثاني من الموسم.

وسيحظى اللاعب الشاب بأيام من الاستجمام في دبي، التي باتت وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم العالمية بفضل طقسها المعتدل، وبنيتها السياحية المتطورة، وما توفره من مزيج فريد بين الراحة والترفيه، لتؤكد مجددًا مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الشتوية عالميًا.