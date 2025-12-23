هالاند يشارك المصريين فرحتهم بالفوز على زيمبابوي

هنأ مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والمنتخب النرويجي، إيرلينغ هالاند، زميله في الفريق عمر مرموش، ونجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، وذلك بعد فوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في بطولة أمم إفريقيا.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه برفيقه في المنتخب ولاعب مانشستر سيتي عمر مرموش، وذلك بعد نهاية المباراة التي شهدت تألقهما. حيث افتتح مرموش التسجيل لـ"الفراعنة"، قبل أن يعزز الملك المصري صلاح النتيجة بهدف ثاني في الوقت القاتل من المباراة، لتحصد مصر أول 3 نقاط في البطولة.



وشارك هالاند صلاح ومرموش فرحة الفوز، من خلال تعليقه على الصورة قائلاً: "مرحباً يا إخوتي".



وتستضيف المغرب النسخة الحالية، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستمر حتى يوم 18 يناير 2026.



وتلعب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي.