محمد صلاح يصهر دفاع زيمبابوي الحديدي بهدف قاتل في كأس إفريقيا

قاد محمد صلاح منتخب مصر إلى الفوز على زيمبابوي 2/1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وجاء هذا الفوز ليكون الأول للفريق في البطولة منذ فوزه على المغرب في دور الثمانية بنسخة عام 2021 ، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في المباريات التالية حتى نهاية مشواره في أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار بدور الستة عشر، مكتفيا بالتفوق بضربات الترجيح على الكاميرون في قبل نهائي نسخة 2021 والتعادل في ثلاث مباريات بدور المجموعات بالنسخة الماضية ثم الخسارة بضربات الترجيح بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر في النسخة الماضية.

وكان منتخب زيمبابوي قد تقدم في الدقيقة 20 عن طريق برينس دوبي، ثم أدرك منتخب مصر التعادل عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة الأخيرة للشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري ليحصل الفريق على أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي افتتحت في وقت سابق من اليوم الاثنين بفوز جنوب أفريقيا على أنجولا بنفس النتيجة.

ويلتقي منتخب مصر يوم 26 من الشهر الجاري مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية بالمجموعة، فيما يلعب منتخب زيمبابوي مع نظيره الأنجولي بالجولة ذاتها.