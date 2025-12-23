غوارديولا للاعبي سيتي: سأراقب أوزانكم

حذّر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، لاعبيه من العودة من عطلة الأعياد بأوزان زائدة، ما قد يجعلهم عرضة للاستبعاد من المباريات، وفق تعبيره.

وحقق سيتي فوزاً مريحاً على وست هام المتعثّر بثلاثية نظيفة، السبت الماضي، ليواصل الضغط على أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعرف غوارديولا، صاحب الألقاب الستة في الدوري خلال فترته في ملعب الاتحاد، بكونه مدرّباً صارماً ومتطلباً، إذ كشف أن لاعبيه خضعوا لاختبار وزن قبل بدء العطلة القصيرة، وقال غوارديولا: «لكل لاعب وزن محدّد، سيعودون في 25 الجاري، وسأكون هناك لمراقبة عدد الكيلوغرامات التي اكتسبوها، لأرى ما إذا كانوا قد عادوا بزيادة في الوزن».