مدرب زيمبابوي متفائل بالخروج بنتيجة إيجابية أمام مصر في كأس إفريقيا

أكد ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أن فريقه قادر على الخروج بنتيجة إيجابية في لقائه ضد مصر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بالمغرب.

ويلتقي منتخب زيمبابوي مع نظيره المصري، غدا الاثنين، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا منتخبي أنجولا وجنوب إفريقيا.

وقال مارينيكا في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، للحديث عن اللقاء: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام المنتخب المصري، ربما يعتقد البعض أننا سنكون المرشح الأضعف، لكنني لا أعتقد ذلك».

أضاف المدير الفني الروماني «المنتخبان تأهلا للنهائيات واستحقا التواجد في البطولة، نحن جاهزون للمشاركة، وهدفنا التأهل للأدوار الإقصائية».

أوضح مارينيكا «منتخب مصر فريق رائع، يملك لاعبين ممتازين، نسعى لخوض مباراة جيدة أمام مصر، أتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية».

شدد مدرب منتخب زيمبابوي «قائمتنا تضم 7 لاعبين مصابين، وهناك شكوك حول مشاركة بعضهم أمام مصر».

أكد مارينيكا «المجموعة صعبة، يتعين علينا التعامل مع 3 مباريات في 7 أيام، كنا نخطط لحضور كل اللاعبين قبل أسبوعين من انطلاق البطولة، لكن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بانضمام اللاعبين قبل أسبوع واحد فقط تسبب لنا في أزمة».

وأشار «كنا نرغب في خوض بعض المباريات الودية، لكن تأخر انضمام اللاعبين للمعسكر حال دون ذلك. نريد تطبيق ما تدربنا عليه خلال المباريات، لنقدم أفضل أداء في هذه المجموعة، وهذا سيصل بنا لنتائج جيدة».

وتابع «نشعر بثقة والامر يعود للاعبين لتمثيل زيمبابوي بأفضل شكل ممكن، سنعطى كل شيء، ونلعب كفريق واحد وندعم بعضنا البعض، ينبغي علينا الدفاع بقوة عن قميص بلادنا».

واختتم مارينيكا تصريحاته قائلا «محمد صلاح وعمر مرموش ثنائي مميز، لكن إذا كنا نشعر بالخوف لكان علينا البقاء في بلادنا. نعرف جودة منتخب مصر، وصلاح أحد اللاعبين المميزين، نفكر في منافسنا كفريق، أكثر من تفكيرنا في الأفراد».