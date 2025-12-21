برشلونة يُعيد الفارق إلى أربع نقاط مع الريال.. وأتلتيكو ثالثا

أعاد حامل اللقب والمتصدر برشلونة الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى أربع نقاط، بتخطيه مضيفه فياريال المنقوص عدديا 2-0 الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما تابع أتلتيكو مدريد سلسلة نتائجه الإيجابية بالفوز على جيرونا وإنهاء العام في المركز الثالث.

ورفع برشلونة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول، محققا انتصاره الثامن تواليا في الدوري، في حين تجمّد رصيد فياريال الذي تكبّد هزيمته الأولى على أرضه في «لا ليغا» هذا الموسم، عند 35 نقطة وتنازل عن المركز الثالث لأتلتيكو بفارق نقطتين.

سجّل البرازيلي رافينيا (12 من ركلة جزاء) ولامين جمال (63) هدفي برشلونة.

من ناحيته، أنهى أتلتيكو مدريد عام 2025 بفوز رابع تواليا بمختلف المسابقات، بعد تغلبه على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة.

وصعد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى المركز الثالث بـ37 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه ريال مدريد الثاني، وتسع عن برشلونة المتصدر.