الوصل يعتلي قمة النخبة العربية ويتوج بلقب أكاديميات تحت 9 سنوات

توج نادي الوصل بلقب بطولة النخبة العربية للأكاديميات 2025 لفئة تحت 9 سنوات، في إنجاز جديد يعكس العمل المتواصل الذي يقدمه النادي على مستوى القواعد السنية، ويؤكد حضوره القوي في البطولات الإقليمية الخاصة بتطوير المواهب. البطولة نظمتها شركة دلتا إيد سبورت، واحتضنت منافساتها مدرسة ستيزنس الخاصة في دبي، وسط مشاركة واسعة من أندية وأكاديميات عربية.

وجاء تتويج الوصل باللقب في ظل اهتمام مباشر من الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، ومتابعة حثيثة من شركة كرة القدم برئاسة أحمد الطنيجي وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الدور البارز لإدارة أكاديمية الوصل، التي تواصل ترسيخ منهجها القائم على البناء المبكر للاعبين وصقل مهاراتهم الفنية والذهنية منذ المراحل الأولى.

وشهدت البطولة مشاركة فرق من أندية وأكاديميات خاصة من داخل دولة الإمارات وخارجها، ما أضفى على المنافسات طابعاً تنافسياً قوياً، وأسهم في رفع المستوى الفني للمباريات، خاصة في ظل تنوع المدارس الكروية والخلفيات التدريبية للفرق المشاركة، حيث حصل هزاع الغافري على جائزة أفضل لاعب، وعلي آدم على جائزة أفضل مدرب.

وضمت قائمة الدول المشاركة الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، الأردن، لبنان، والبحرين، في تأكيد على اتساع نطاق البطولة وتحولها إلى منصة عربية مهمة لاكتشاف المواهب الصغيرة ومنحها فرصة الاحتكاك المبكر في أجواء تنظيمية احترافية.

ويعكس هذا التتويج المكانة التي تحظى بها أكاديمية الوصل على مستوى المنطقة، حيث ارتبط اسم النادي تاريخياً بالألقاب والعمل القاعدي المنظم، ما يجعل هذا الإنجاز امتداداً طبيعياً لنهج يركز على الاستدامة وبناء جيل قادر على تمثيل النادي والكرة الإماراتية في المستقبل.