فوز مانشستر سيتي على وست هام في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على وست هام 3-0، اليوم، في ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الاسبوع الـ17 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 37 نقطة، فيما توقف رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

سجل ثلاثية السيتي كل من ارلينج هالاند في الدقيقتين 5، و69، وتياني ريندرز في الدقيقة 38.

وضمن مواجهات الجولة ذاتها فاز برينتفورد على وولفرهامبتون 2-0، وتعادل بورنموث مع بيرنلي 1-1، وتعادل برايتون مع سندرلاند بدون أهداف.