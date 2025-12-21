أفضل اللاعبين في كأس إفريقيا عبر التاريخ

جوهانسبرغ - أ.ف.ب

في ما يلي قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب في نسخ كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عبر التاريخ:

1957: محمد دياب العطار «الديبة» (مصر)

1959: محمود الجوهري (مصر)

1962: منغستو ووركو (إثيوبيا)

1963: حسن الشاذلي (مصر)

1965: أوسي كوفي (غانا)

1968: كازادي موامبا (الكونغو الديمقراطية)

1970: لوران بوكو (ساحل العاج)

1972: جان بيار توكوتو (الكونغو)

1974: نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية)

1976: أحمد فرس (المغرب)

1978: كريم عبدالرزاق (غانا)

1980: كريستيان تشوكوو (نيجيريا)

1982: فوزي العيساوي (ليبيا)

1984: تيوفيل أبيغا (الكاميرون)

1986: روجيه ميلا (الكاميرون)

1988: روجيه ميلا (الكاميرون)

1990: رابح ماجر (الجزائر)

1992: عبيدي «بيليه» أيو (غانا)

1994: رشيدي يكيني (نيجيريا)

1996: كالوشا بواليا (زامبيا)

1998: بيني مكارثي (جنوب إفريقيا)

2000: لوريانو بيسان إيتاميه ماير «لورين» (الكاميرون)

2002: ريغوبير سونغ (الكاميرون)

2004: جيه جيه أوكوتشا (نيجيريا)

2006: أحمد حسن (مصر)

2008: حسني عبدربه (مصر)

2010: أحمد حسن (مصر)

2012: كريس كاتونغو (زامبيا)

2013: جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)

2015: كريستيان أتسو (غانا)

2017: كريستيان باسوغوغ (الكاميرون)

2019: إسماعيل بن ناصر (الجزائر)

2022: ساديو مانيه (السنغال)

2024: وليام تروست-إكونغ (نيجيريا)