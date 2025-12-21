أفضل اللاعبين في كأس إفريقيا عبر التاريخ
جوهانسبرغ - أ.ف.ب
في ما يلي قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب في نسخ كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عبر التاريخ:
1957: محمد دياب العطار «الديبة» (مصر)
1959: محمود الجوهري (مصر)
1962: منغستو ووركو (إثيوبيا)
1963: حسن الشاذلي (مصر)
1965: أوسي كوفي (غانا)
1968: كازادي موامبا (الكونغو الديمقراطية)
1970: لوران بوكو (ساحل العاج)
1972: جان بيار توكوتو (الكونغو)
1974: نداي مولامبا (الكونغو الديمقراطية)
1976: أحمد فرس (المغرب)
1978: كريم عبدالرزاق (غانا)
1980: كريستيان تشوكوو (نيجيريا)
1982: فوزي العيساوي (ليبيا)
1984: تيوفيل أبيغا (الكاميرون)
1986: روجيه ميلا (الكاميرون)
1988: روجيه ميلا (الكاميرون)
1990: رابح ماجر (الجزائر)
1992: عبيدي «بيليه» أيو (غانا)
1994: رشيدي يكيني (نيجيريا)
1996: كالوشا بواليا (زامبيا)
1998: بيني مكارثي (جنوب إفريقيا)
2000: لوريانو بيسان إيتاميه ماير «لورين» (الكاميرون)
2002: ريغوبير سونغ (الكاميرون)
2004: جيه جيه أوكوتشا (نيجيريا)
2006: أحمد حسن (مصر)
2008: حسني عبدربه (مصر)
2010: أحمد حسن (مصر)
2012: كريس كاتونغو (زامبيا)
2013: جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)
2015: كريستيان أتسو (غانا)
2017: كريستيان باسوغوغ (الكاميرون)
2019: إسماعيل بن ناصر (الجزائر)
2022: ساديو مانيه (السنغال)
2024: وليام تروست-إكونغ (نيجيريا)
