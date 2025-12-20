إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 أعوام بدلاً من عامين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم، أن ⁠كأس الأمم الأفريقية ستقام في المستقبل كل أربعة ⁠أعوام بدلاً من كل عامين.

وجاء هذا القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري في العاصمة المغربية وأعلن عنه ‌رئيس ‌الكاف ⁠باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي اليوم.

وكانت تقام البطولة، التي تجلب ما يقدر بنحو 80 بالمئة ‍من إيرادات الكاف، تقليدياً كل عامين منذ انطلاقها عام 1957.

وتنطلق غداً ‍النسخة 35 من البطولة بالمباراة الافتتاحية بين المغرب المنتخب المضيف وجزر القمر.