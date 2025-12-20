لاعب يكشف اعتذار صلاح لزملائه في ليفربول

قال كورتيس جونز، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن محمد صلاح اعتذر لزملائه بعدما انتقد المدير الفني أرني سلوت والنادي في مقابلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه تم استبعاد صلاح من قائمة الفريق في المباراة التي فاز فيها على إنتر ميلان، بعدما قال إنه لم تعد تجمعه علاقة بسلوت، وإنه "ترك وحيدا لتحمل المسؤولية" عقب التعادل خارج الديار أمام ليدز.

وعاد اللاعب الدولي المصري لقائمة الفريق الأسبوع الماضي بعد محادثات مع المدرب، وصنع هدف هوجو إيكيتيكي الثاني في المباراة التي فاز فيها ليفربول على برايتون بهدفين نظيفين إثر مشاركته كبديل خلال الشوط الأول.

وبعدها رحل صلاح عن الفريق للانضمام للمنتخب المصري استعداداً للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

وقال جونز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"صلاح شخص مستقل وله الحق في قول ما يشاء. لقد اعتذر لنا وقال: إذا كنت قد أثرت على أي شخص أو جعلته يشعر بأي شيء، فأنا أعتذر. هذا هو صلاح الحقيقي".

وأضاف:" لا يمكنني إلا أن أتحدث انطلاقا من معرفتي بمو وكيف يتعامل معنا، وبناءً على تصرفه في تلك الواقعة. لقد كان إيجابياً أيضاً".

وأكد: " كان صلاح هو نفسه تماماً، بابتسامته الكبيرة، وكان الجميع يتعامل معه بالطريقة ذاتها. أعتقد أن ذلك مجرد جزء من الرغبة في الفوز، ولا أظن أنه سيكون الأخير".