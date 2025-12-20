ماريسكا: ارتباط اسمي بمانشستر سيتي «تكهنات»

قال مدرب تشلسي الإنجليزي، الإيطالي إنتسو ماريسكا، أمس، إن التقارير التي تربطه بالإشراف على الخصم المحلي مانشستر سيتي، هي تكهنات «100%»، مؤكداً أنه سيبقى مع النادي اللندني الموسم المقبل.

وصرّح الإيطالي في نهاية الأسبوع الماضي بأنه عاش «أسوأ 48 ساعة» منذ انضمامه إلى النادي في يوليو من العام الماضي.

وأدلى ماريسكا بهذه التصريحات المفاجئة عقب فوز تشلسي على إيفرتون 2-صفر في ملعب «ستامفورد بريدج» في المرحلة الـ16 من الدوري الممتاز، موجهاً انتقادات لأطراف لم يسمّها، بسبب عدم دعمها له وللاعبين، مع تأكيده أن حديثه لا يشمل الجماهير.

وأثارت هذه التصريحات تكهنات واسعة بأنه يلمّح إلى ملاك النادي والمديرين الرياضيين.

وذكرت صحيفة «ذي أتلتيك» أن المدرب السابق لليستر سيتي يأتي ضمن قائمة المرشحين لدى مانشستر سيتي لخلافة الإسباني بيب غوارديولا في حال قرر الأخير الرحيل نهاية الموسم.

لكن ماريسكا تجاهل هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة تشلسي مع مضيفه نيوكاسل في المرحلة الـ17 من الدوري.

ويحتل تشلسي المركز الرابع في «بريميرليغ» برصيد 28 نقطة، متأخراً بفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، ولديه فرصة للتأهل مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.