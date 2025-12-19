المغرب يحصد أعلى مكافأة مالية في تاريخ البطولة.. جوائز كأس العرب 2025

حاز المنتخب المغربي، أمس، على لقب كأس العرب 2025 بتفوقه على المنتخب الأردني في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعد جوائز المسابقة التي رصدتها اللجنة المنظمة للبطولة في الدورة الحالية الأعلى في تاريخها منذ اعتمادها رسمياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصل المنتخب المغربي على 7.1 ملايين دولار، باعتباره المتوج باللقب، فيما حصل المنتخب الأردني الوصيف على 4.2 ملايين دولار.

وتالياً الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة:

المغرب: أكثر من 7 ملايين دولار

الأردن: 4.3 مليون دولار

الإمارات والسعودية: 2.86 مليون دولار

المتأهلون من دور المجموعات: 1.07 مليون دولار لكل منتخب

باقي المنتخبات: 715 ألف دولار